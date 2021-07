Tunisie : Suspension du travail ces mardi et mercredi, 27 et 28 juillet dans la fonction et service publics

Dans ces circonstances exceptionnelles que traversent la Tunisie, les fonctionnaires et employés de la fonction et secteur publics sont en congé de deux jours, aujourd’hui et demain, mardi et mercredi les 27 et 28 juillet 2021.

Le président Kaïs Saïed a émis hier lundi, 26 juillet 2021, un décret présidentiel portant suspension du travail dans les administrations centrales, les services externes, les collectivités locales et les entreprises publiques à caractère administratif pendant deux jours à partir de ce mardi 27 juillet 2021, avec l’éventualité de prolonger cet arrêt de travail, en vertu d’un communiqué de la présidence de la république.

Ce décret présidentiel permet à chaque ministre ou président de collectivité locale de dispatcher le travail entre les agents, en mode présentiel et en télétravail.

Les structures qui assurent le travail en ligne devront continuer à s’en acquitter. Le chef hiérarchique de chaque organisme pourrait autoriser que d’autres services administratifs soient assurés à distance, ou via l’échange électronique, ajoute la présidence dans un communiqué.

Ce décret présidentiel excepte les agents et forces de sécurité intérieure, les militaires, les douaniers, les agents des structures de santé publique, des agents des institutions éducatives, de l’enfance, de formation, de l’enseignement supérieur, qui obéissent à des dispositions spéciales.

Le président de la république avait émis hier un second décret prolongeant les horaires du couvre-feu, qui débute dès hier lundi à 19h jusqu’à 6h du matin le jour suivant, et interdisant la circulation entre les gouvernorats.

