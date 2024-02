Tunisie : Syphax Airlines opÃ¨re dans la lÃ©galitÃ© et l’affrÃ¨tement de ses avions est conforme Ã  la rÃ©glementation nationale et internationale

Tunisie : Syphax Airlines opère dans la légalité et l’affrètement de ses avions est conforme à la réglementation nationale et internationale

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a déclaré, ce mardi 27 février, à l’Assemblée que la compagnie aérienne, Syphax Airlines opère dans la légalité, et que la réglementation nationale et internationale autorise à une compagnie aérienne d’affréter un avion qui n’est pas sa propriété, tant que l’avion est inscrit au registre national des avions civils, en allusion à l’affrètement par la compagnie d’appareils nigérians.

Intervenue en plénière pour répondre à une série de questions orales qui lui étaient posées par les députés, Majidi a indiqué que la compagnie Syphax a procédé à l’affrètement de ses avions après avoir mené toutes les procédures nécessaires liées à la vérification et au contrôle. Aussitôt validés techniquement, les avions ont été enregistrés au registre tunisien des avions civils, auprès de l’office de l’aviation civile et des aéroports, conformément, aux dispositions du code de l’aviation civile, notamment son article 04, a-t-il expliqué.

La compagnie est en mesure ainsi d’affréter ses avions, conformément aux dispositions commerciales de son choix. Cette mesure est adoptée par d’autres compagnies, à l’instar de la compagnie Nouvelair qui a affrété ses avions au Maroc, a-t-il ajouté.

S’agissant de la question de savoir, comment la compagnie Syphax est en train d’employer des Nigérians, alors qu’elle prétend préserver les postes d’emploi tunisiens, et si les autorités tunisiennes l’en ont autorisées, le ministre a expliqué que le recours à des agents de navigation étrangers est conforme à la réglementation nationale et internationale et à la convention de Chicago, et répond à des besoins urgents de la compagnie pour l’exploitation des avions, c’est une mesure suivie par la plupart des compagnies nationales.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du principe de réciprocité, et de la reconnaissance réciproque des licences de l’aviation civile, ce qui permet la reconnaissance des licences tunisiennes à l’étranger, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews