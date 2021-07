Tunisie : Taboubi appelle Ã  autoriser les grandes entreprises et usines privÃ©es Ã  vacciner leur personnel

Tunisie : Taboubi appelle à autoriser les grandes entreprises et usines privées à vacciner leur personnel

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé à autoriser certaines entités privées à vacciner leur personnel. « Les entreprises et grandes usines privées détenues par des investisseurs étrangers, et qui ont les moyens d’acquérir le vaccin, devront être autorisées à vacciner leurs employés, ce qui permettra de relancer l’économie et de contribuer à l’effort national, dans la lutte contre l’épidémie du Coronavirus », a-t-il souligné.

Dans une déclaration à l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, à la Kasbah, le chef de la centrale syndicale a appelé « à intensifier les efforts dans la lutte contre le Coronavirus, notamment dans les régions qui connaissent une forte propagation du virus, soit Tataouine et les autres gouvernorats du Sud-est ».

Méchichi avait, auparavant, mis l’accent sur l’importance de ces rencontres entre le gouvernement et l’organisation syndicale, en vue de parvenir à des accords et solutions en faveur des Tunisiens, notamment dans cette conjoncture économique, sociale et sanitaire difficile.

Il a ajouté que le gouvernement avait tenu à honorer tous ses engagements, même ceux pris par les gouvernements précédents, dans le cadre de la continuité de l’Etat.

La rencontre a ainsi porté sur la nécessité d’accélérer la parution des décrets réglementaires, au sujet du dernier accord entre l’UGTT et le gouvernement dans plusieurs secteurs, et les moyens d’assainir le climat général, en vue de relancer la dynamique économique après la pandémie.

Gnetnews