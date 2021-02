Tunisie : Taboubi fait un plaidoyer en faveur de Tunisair et sâ€™en prend aux Turcs et Ã  ceux qui cherchent Ã  ressusciter lâ€™empire ottoman

Tunisie : Taboubi fait un plaidoyer en faveur de Tunisair et s’en prend aux Turcs et à ceux qui cherchent à ressusciter l’empire ottoman

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a fait un plaidoyer pour le service public et la compagnie Tunisair qui est d’ores et déjà menacée…

Devant un grand rassemblement des employés de Tunisair qui entament ce vendredi une grève ouverte ayant paralysé le transport aérien dans tous les aéroports tunisiens, Taboubi s’est insurgé contre la décision de saisie opérée à la demande de l’opérateur turc, réclamant tous les justificatifs sur l’origine, et la nature de cette dette. « On leur a donné nos meilleures compétences de Tunisair, de l’OACA, l’Etat se porte garant de leurs dettes extérieures… »

Le chef de l’influente organisation syndicale a harangué la foule, s’en prenant aux Turcs qui ont « inondé la Tunisie par les glibettes, les biscuits, les chaussures…et s’élevant contre ceux qui cherchent à ressusciter l’Empire Ottoman… »

Le Secrétaire Général de de la centrale syndicale a critiqué la PDG de Tunisair, « qui fait de la propagande et rencontre les ambassadeurs américain, turc, Français… »

Il s’en est pris aux responsables politiques au pouvoir… »ils parlent des grèves de l’UGTT, mais les voici en grève, ils ont suspendu l’Etat et l’ont plongé dans un état de paralysie, » s’est-il élevé, déplorant que « l’on soit devenu la risée de tout le monde face aux comportements des adolescents politiques ».

Il a affirmé que Tunisair, la STEG, Transtu…forment le service public qui est un et indivisible… »la bataille de Tunisair et de toute entreprise publique est un seule bataille…nous avons des propositions pour les entreprises publiques mais nous n’avons pas trouver une partie responsable avec qui on peut négocier et parvenir à des solutions ».

