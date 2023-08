Tunisie : Taboubi prÃ´ne la stabilitÃ© politique et sociale, et appelle Ã  s’en tenir aux conventions signÃ©es

Tunisie : Taboubi prône la stabilité politique et sociale, et appelle à s’en tenir aux conventions signées

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé à instaurer la stabilité politique et sociale, à travers des conceptions claires fondées, essentiellement, sur le dialogue social réel et efficient.

Ouvrant dimanche le congrès de la fédération générale des agents municipaux, le chef de la centrale syndicale, cité par Echaâbnews, a affirmé la nécessité que toutes les parties, syndicats, partis, gouvernement, et pouvoir exécutif, procèdent à une révision sur la base de la clarté, et du dialogue transparent et participatif, loin de la diabolisation et de la propagation des discours de haine et de violence.

Il a, également, indiqué que « l’atteinte aux acquis, et à la crédibilité de la négociation n’éradiquera pas la corruption ».

« Il faudrait œuvrer à consolider la crédibilité de la négociation et du dialogue social », a-t-il déclaré, signalant que son organisation n’accepte pas que les conventions signées avec les gouvernements précédents et actuel, soient esquivées. « L’on ne peut passer outre ces engagements, face aux défis croissants qui secouent le monde, notamment pour ce qui est des crises économique et politique, et aussi climatique, et leurs répercussions sur notre pays ».

Il a, par ailleurs, considéré que l’accusation de traitrise est un discours qui ne sert pas le pays, en pareilles circonstances, « il faudrait à l’inverse interagir avec les suggestions et traiter avec la centrale syndicale, en tant que force de proposition et de bien, en vue d’une construction nationale saine, où tout le monde assume les charges, partage les sacrifices, avec une répartition des richesses sur la base de la justice et de l’équité », a-t-il souligné.

Gnetnews