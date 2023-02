Tunisie : Taboubi reçoit le syndicat de Tunisie Autouroute après l’arrestation de son Secrétaire Général, la CA de l’UGTT se tiendra en urgence

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a rencontré, ce mercredi 01er février 2023, les représentants des syndicats de base de la société, Tunisie Autoroutes, suite à l’arrestation du Secrétaire Général du syndicat spécifique de la Société, à l’issue de la déclaration du président de la république sur le droit syndical, rapporte Echaabnews, cet après-midi, sur son site.

Taboubi a affirmé que « la centrale syndicale se tient, avec l’ensemble de ses structures, aux côtés de Anis Kaâbi, et avec le militantisme des agents des autoroutes ».

« Le bureau exécutif national suit cette situation de près, et une commission administrative se tiendra, en urgence, pour examiner cette question », a-t-il souligné.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait déclaré hier, lors d’une visite à la caserne d’El Aouina, que le droit syndical est garanti par la constitution, mais il ne peut servir de couverture à des fins politiques, qui ne sont un secret pour personne »

Le chef de l’Etat avait dénoncé ceux qui « complotent contre l’Etat, et les services publics, barrent la route, placent des personnes sur la voie ferrée à Gafsa et menacent de bloquer l’autoroute ».

Les membres de la commission sectorielle de Tunisie Autoroutes ont décidé, par ailleurs, « de porter le brassard rouge, et d’observer une grève générale de trois jours sur les lieux de travail, les 12, 13 et 14 février, tant que le droit syndical n’est pas respecté, leur collègue n’est pas remis en liberté et leurs revendications ne sont pas satisfaites », selon la même source.

Les Agents de Tunisie autoroutes avaient observé une grève les 30 et 31 janvier, qu’il qualifient de « légale et approuvée par la centrale syndicale ».

