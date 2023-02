Tunisie : Saïed se rend à la caserne d’el-Aouina et réclame une application stricte de la loi à ceux qui « complotent contre l’Etat »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé à appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité, sans discrimination entre un justiciable, et un autre.

Lors d’une visite impromptue hier, mardi 31 janvier, à la caserne de la garde nationale d’el-Aouina, le chef de l’Etat a dit, selon une vidéo mise en ligne sur la page officielle Facebook de la présidence, « être venu pour révéler des vérités sur les crimes qui ont été commis », signalant que le peuple réclame une reddition des comptes à ceux qui en sont les auteurs. « Personne ne peut rester dans l’impunité, en dehors de la sphère du questionnement, et de la reddition des comptes », a-t-il souligné en substance.

« Les forces sécuritaires, militaires et les magistrats honorables devront contrer ceux qui ont comploté contre l’Etat les années passées et complotent jusqu’ à cette heure contre l’Etat, la patrie et le peuple », a-t-il souligné. « Votre rôle est historique, pour répondre aux revendications du peuple », a-t-il insisté.

« Le peuple veut assainir le pays et réclame la reddition des comptes, aucun criminel ne pourrait rester sans questionnement » a-t-il martelé.

Le chef de l’Etat a estimé inadmissible que les affaires restent, examinées, longtemps par les tribunaux, sans jugements, sous prétexte de la lenteur des procédures. Et même « si jugement il y avait, il est, hélas, sur mesure », a-t-il déploré.

« Nous menons, actuellement, une bataille de libération nationale pour préserver l’Etat. Il y a ceux qui ont commis des crimes et planifient des crimes à l’avenir comme ça s’est produit dans certains régions de la république ».

Il a dénoncé ceux qui « complotent contre l’Etat, et les services publics, barrent la route, placent des personnes sur la voie ferrée à Gafsa et menacent de bloquer l’autoroute ».

« Le droit syndical est garanti par la constitution, mais il ne peut servir de couverture pour des fins politiques, qui ne sont un secret pour personne », a-t-il affirmé.

Saïed a, en préambule, remercié les agents et cadres de la garde nationale, « d’avoir sécurisé le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, à travers toutes les régions de la république. »

Le président de la république avait décidé hier de proroger l’état d’urgence jusqu’au 31 décembre 2023, en vertu d’un décret paru au Journal officiel.

Gnetnews