Tunisie : Tahya Tounes dénonce le climat de vindicte et de lynchage et appelle à en finir avec la haine

Le bureau exécutif de Tahya Tounes exprime sa « solidarité avec les personnalités et les dirigeants touchés par des décisions judiciaires et administratives, et charge le comité juridique du mouvement, de suivre l’ensemble des dossiers et de coordonner avec le comité de défense ».

Après que des mandats de dépôt aient été mis contre deux de ses membres dirigeants, Mehdi Ben Gharbia et Samir Bettaïeb, le mouvement affirme, dans un communiqué, sa confiance dans « l’intégrité de l’institution judiciaire tunisienne, pour instaurer les attributs du procès équitable, avec la nécessité de garantir le droit de la défense, en vue garantir la justice ».

Le parti dénonce « la privation de son président du bloc parlementaire, Mustapha Ben Ahmed, de son droit à la couverture sociale ».

Le BE de Tahya Tounes se dit préoccupé par « la montée de la vague de dénigrement, de vindicte et de lynchage à travers les réseaux sociaux, contre ceux ayant assumé des responsabilités, le non-respect de la présomption d’innocence, et la fuite de données personnelles ».

Le parti appelle les forces vives de la société, les intellectuels et ceux qui s’intéressent à la chose publique « à mettre un terme au climat de haine, de violence et à cette manière d’envenimer la paix civile ».

Gnetnews