Tunisie : Taoufik Charfeddine à Ben Guerdane pour célébrer le 6ème anniversaire de la bataille du 07 Mars 2016

Ben Guerdane célèbre ce lundi 07 Mars, le 6ème anniversaire de la bataille portant le même nom.

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a fait le déplacement, à cette occasion, à cette ville du Sud-est, accompagné de cadres régionaux et locaux, où il a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs, et récité la Fatiha à leur mémoire.

« La bataille de Ben Guerdane était une leçon au monde ; une leçon ayant démarré de Ben Guerdane, non seulement pour la Tunisie, mais pour l’étranger, également », a-t-il souligné.

« Le message est clair et comporte un ensemble de significations, dont la plus importante est la solidarité idéale entre les civils et les forces armées, en défense de l’inviolabilité de la Tunisie », a affirmé Charfeddine.

« Ici, le message était clair à l’aube du 07 Mars, lorsqu’une organisation terroriste voulait avoir une aube et un début, elle a eu une fin. Elle a commencé avec la levée du soleil, le soleil du même jour ne s’est pas couché, pour que ça finisse. Le message est qu’il n’y a pas de place au terrorisme en Tunisie, qui restera invincible », a-t-il tempêté, cité par Jawhara.

La bataille de Mars 2016 a fait de Ben Guerdane un symbole de lutte contre le terrorisme, grâce à la bravoure des forces sécuritaires et militaires et au courage de la population.

Suite à un assaut simultané contre une caserne de l’armée nationale, un poste de police et le quartier générale de la garde nationale ; les forces sécuritaires et militaires, aidées par la population, ont réussi à les contrer, neutralisé des dizaines de terroristes et en ont captivé d’autres.

