Tunisie : Taoufik Charfeddine en visite aux unitÃ©s sÃ©curitaires dÃ©ployÃ©es dans la capitale

Tunisie : Taoufik Charfeddine en visite aux unités sécuritaires déployées dans la capitale

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a effectué hier, mercredi 17 juillet, une visite aux unités sécuritaires déployées dans la capitale Tunis.

Cette visite a concerné plusieurs points de contrôle réglementaire, routier et sécuritaire, ainsi que les patrouilles fixes et mobiles, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Charfeddine « s’est enquis de la marche de travail des unités sécuritaires, et a pris connaissance des moyens humains et matériels mobilisés pour veiller sur la sécurité du citoyen, protéger les biens publics et privés, et bien se préparer à la tenue dans notre pays des grandes manifestations nationales, régionales et internationales », rapporte le département de l’avenue Habib Bourguiba.

Le ministre a écouté les préoccupations et suggestions des agents et cadres affectés à ces points sécuritaires, « leur prodiguant des encouragements et leur remontant le moral ».

Il les a, également, pressés « à élever le niveau de promptitude et à faire montre de vigilance », souligne la même source.

Gnetnews