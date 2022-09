Tunisie : Taoufik Charfeddine rÃ©unit le Conseil supÃ©rieur des forces de sÃ©curitÃ© intÃ©rieure

Tunisie : Taoufik Charfeddine réunit le Conseil supérieur des forces de sécurité intérieure

Le Conseil supérieur des forces de sécurité intérieure s’est tenu, vendredi 23 septembre 2022, sous la présidence du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

Le Conseil a procédé à une évaluation de la situation sécuritaire dans le pays, outre l’examen d’un ensemble de questions liées à l’activité des différentes structures du ministère, notamment la prise en charge intégrale des sécuritaires et leurs familles et les moyens de la consolider au-double niveaux central et régional, annonce ce lundi le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, question des logements des cadres actifs, et du règlement des questions en instance, selon la même source.

Au volet sanitaire, le ministre de l’Intérieur s’est dit « résolu à améliorer les prestations rendues, notamment dans les régions intérieures », tout en s’occupant des blessés de l’institution sécuritaire et leurs familles.

Une stratégie de communication a été proposée « pour faire connaître le rôle de l’administration, et ses activités en matière d’action sociale, s’agissant notamment du rôle des coopératives dans ce domaine ».

La réunion a évoqué « la consécration du droit syndical et son organisation, au sein de l’institution sécuritaire, dans le droit fil du rôle social des syndicats professionnels et sécuritaires, dans le cadre de la suprématie de la loi, et des règles de l’action institutionnelle ».

Gnetnews