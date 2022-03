Tunisie : Taoufik Charfeddine s’entretient avec le ministre de l’Intérieur de la Palestine

En marge de la 39ème session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a reçu ce vendredi 04 Mars, son homologue palestinien, Zied Heb Errih, en présence de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Tunis et la délégation l’accompagnant.

La rencontre a porté sur les différentes formes de coopération entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, et les moyens de les consolider, à la hauteur des relations de fraternité, anciennes et historiques, entre la Tunisie et la Palestine, indique ce soir un communiqué du département de l’avenue Habib-Bourguiba.

Les deux ministres ont évoqué l’importance de signer une convention conjointe dans le domaine sécuritaire entre les deux parties.

Gnetnews