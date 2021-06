Tunisie : Tataouine dÃ©crÃ¨te un confinement gÃ©nÃ©ral, et dâ€™autres ciblÃ©s dans ses diffÃ©rentes dÃ©lÃ©gations

Tunisie : Tataouine décrète un confinement général, et d’autres ciblés dans ses différentes délégations

Un confinement général sera décrété dans la délégation de Tataouine à compter de ce mercredi 30 Juin à minuit, jusqu’à dimanche 11 juillet, étant donné que le taux d’incidence du virus est de 461,4 cas pour 100 mille habitants.

Cette disposition comprend l’interdiction de la circulation de et vers la délégation, un couvre-feu à partir de 20h jusqu’à 5h du jour suivant, et interdiction des rassemblements et des fêtes publiques et privées.

Les services de l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques assureront, en vertu de cette disposition, un service minimum.

Au terme de la réunion hier de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, il a été, également, décidé de décréter un confinement ciblé dans la délégation de Tataouine Sud pour avoir atteint un taux d’incidence 385,6 cas pour 100 mille habitants, et à Bir à Lahmer dont l’incidence est de 313,9 cas de contamination sur 100 mille habitants.

Un confinement ciblé sera également instauré dans la délégation de Ghomrassen, qui connait un taux d’incidence de 217,3 pour 100 mille habitants.

