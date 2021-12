Tunisie Télécom : Samir Douik succède à Samir Saïed

Le ministère des Technologies de la Communication annonce se mercredi 22 décembre la nomination de Samir Douik, en tant que administrateur, représentant l’Etat au Conseil d’administration de la Société nationale des télécommunications « Tunisie Télécom », en remplacement de Samir Saïed.

Le ministère indique avoir procédé à la date du 26 octobre 2021, à l’ouverture des candidatures en vue de choisir un administrateur représentant l’Etat au CA de TT, conformément aux principes de transparence, d’égalité des chances, et d’équité.

57 candidatures sont parvenues à une commission ad hoc.

L’évaluation a eu lieu sur deux étapes : La première phase s’est appuyée sur les dossiers de candidature, et a débouché sur la convocation de 17 candidats, qui ont eu un entretien oral avec les membres de la commission, selon l’ordre de mérite.

Conformément aux dispositions en vigueur, Samir Douik a été sélectionné sur une liste définitive de cinq candidats, étant donné de la concordance de ses aptitudes scientifiques et son expérience professionnelle avec la nature des missions qui lui seront dévolues dans le poste en question.

Samir Douik est une compétence tunisienne, d’un rayonnement international, titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’école nationale des sciences informatiques, et est diplômé en gestion des affaires et technologies de la communication des universités française et canadienne. Il a une expérience de plus de 30 ans dans des entreprises et organisations internationales en Tunisie et à l’étranger.

Gnetnews