Tunisie : Températures en hausse, brume et appel à la vigilance sur les autoroutes

Le brouillard continue à voiler le ciel tunisien, il touche ce vendredi 19 février, dès le petit matin le Nord et le Centre-Est, et est intense dans les régions basses, les zones limitrophes des barrages, forêts et oueds, ce qui provoque la baisse de la visibilité horizontale.

L’INM réitère son appel à la vigilance, notamment sur les autoroutes.

La brume s’estompera peu à peu, donnant lieu à un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Les vents sont globalement modérés, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure près des côtes Nord et dans le Golfe d’Hammamet…la mer sera perturbée à très perturbée au Nord, et peu perturbée à houleuse ailleurs.

Les températures seront, en légère hausse, avec des maximales variant entre 19 et 23°, et atteignant les 25° au Sud-est.

Gnetnews