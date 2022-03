Tunisie : Températures en hausse ce jeudi 24 Mars

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 24 Mars par des températures en hausse.

Dans son premier bulletin Météo, l’Institut national de la Météorologie prévoit des maximales comprises entre 13 et 18° au Nord et au centre, et entre 18 et 23° au Sud.

Le mercure atteindrait les 25° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Le ciel sera partiellement nuageux aujourd’hui dans la plupart des régions.

L’activité du vent continuera, relativement, près des côtes et au Sud, où des tempêtes de sable sont prévues.

La mer sera agitée à fortement agitée.

