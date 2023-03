Tunisie : TempÃ©ratures en hausse, pluviomÃ©trie des derniÃ¨res 24 heures

Tunisie : Températures en hausse, pluviométrie des dernières 24 heures

Les températures seront en légère hausse, ce jeudi 02 Mars 2023.

Les maximales seront comprises entre 15 et 19° au Nord et au Centre. Elles varieront entre 19 et 23° au Sud du pays.

L’activité du vent se poursuit près des côtes ; la mer est houleuse à fortement agitée.

Le ciel sera, partiellement, nuageux dans la plupart des régions, à intensément nuageux au Nord et au Sahel l’après-midi.

Des pluies éparses sont prévues.

Ce faisant, trois gouvernorats, Bizerte, Jendouba et Béjà ont été concernés par les précipitations ces dernières 24 heures.

A Bizerte, ce sont les délégations de Sidi Ahmed, Sejnane, et el-Azib qui ont enregistré les plus fortes précipitations, avec respectivement 19 mm, 17 mm, et 16 mm.

La délégation de Tabarka a, elle, enregistré 16 mm.

