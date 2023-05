Tunisie : Temps calme, les tempÃ©ratures atteindraient les 32Â°

Tunisie : Temps calme, les températures atteindraient les 32°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 05 Mai, par un ciel partiellement nuageux, dans la plupart des régions.

Les températures sont plus ou moins stationnaires ; les maximales sont comprises entre 22 et 27° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 27 et 32° dans le reste des régions.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un vent faible à modéré, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure près des côtes Nord.

La mer est peu agitée à agitée au Nord.

Gnetnews