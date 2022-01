Tunisie : Temps hivernal, froid et pluies

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 07 janvier par un temps hivernal.

Le froid sera de mise avec des pluies orageuses au Nord, et localement au centre et sud-est.

Les précipitations seront, par moments, intenses à l’extrême Nord-ouest.

Les températures seront en baisse sensible, avec des maximales entre 03 et 08° sur les hauteurs Ouest, et entre 09 et 14° dans le reste des régions.

Les bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche sont maintenus, face à des vents du secteur Ouest, dont la vitesse est relativement forte à forte, près des côtes, et sur les hauteurs, et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est agité à fortement agitée.

