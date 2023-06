Tunisie : Temps pluvieux au Nord et au Centre, les tempÃ©ratures atteindraient les 43Â°

Tunisie : Temps pluvieux au Nord et au Centre, les températures atteindraient les 43°

Des pluies orageuses se poursuivent, ce mercredi 14 juin, au Nord et au Centre, et seront, par moment, intenses, avec chute de grêle et apparition de la foudre à des endroits limités.

Le premier bulletin météo de ce matin prévoit un temps partiellement nuageux au Sud.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie le sable.

Les bulletins d’alerte restent, de mise pour la navigation et la pêche.

La mer est très agitée à l’Est du pays, et agitée au Nord.

Les maximales sont comprises entre 20 et 25° au Nord et sur les hauteurs, elles seront entre 28 et 38° dans le reste des régions, atteignant les 43° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

اGnetnews