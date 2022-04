Tunisie : Temps pluvieux, températures en baisse, fortes précipitations dans des gouvernorats du Nord

Les conditions météorologiques seront marquées ce jeudi 21 Avril par des pluies éparses continues au Nord et au Centre, qui seront, par moments, denses à Bizerte, Nefza et Tabarka.

Le premier bulletin Météo de la journée prévoit l’éventualité d’une chute de grêle à des endroits limités, avec des nuages passagers au sud.

La violence du vent se poursuit près des côtes, sur les hauteurs, et au Sud, où ils seront accompagnés par des tempêtes de sable.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, la mer est agitée à fortement agitée.

Les températures seront en baisse sensible au Nord et Centre, avec des maximales comprises entre 15 et 22°. Elles seront entre 24 et 30° au Sud, et atteindront les 37° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

