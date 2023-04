Tunisie : Temps printanier, et tempÃ©ratures en hausse

Tunisie : Temps printanier, et températures en hausse

Un temps printanier prévaudra, en ce mardi 11 avril, sur nos contrées, avec un ciel bleu et une douceur ambiante.

Un brouillard local caractérise les premières heures de la journée dans les régions basses. Il s’estompera peu à peu, donnant lieu à un ciel peu nuageux, avec une légère hausse des températures.

Les maximales seront comprises entre 18 et 23° dans les régions côtières, et entre 23 et 28° à l’intérieur du pays.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, la nuit près des côtes Est.

La mer est peu agitée, à houleuse à l’est du pays.

