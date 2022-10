Tunisie : Tout est fin prÃªt pour le dÃ©marrage du tronÃ§on de Zaghouan de l’autoroute Tunis – Jelma

Tunisie : Tout est fin prêt pour le démarrage du tronçon de Zaghouan de l’autoroute Tunis – Jelma

Dans le cadre du démarrage des travaux de l’autoroute Tunis – Jelma, dont un tronçon concerne le gouvernorat de Zaghouan parmi quatre tronçons, de 68 Km de long, sur une longueur totale de 186 km, les services régionaux ont parachevé l’ensemble des procédures liées aux aspects fonciers, et au site du projet, en vue de garantir le démarrage et la continuité des travaux.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur régional de l’Equipement et de l’Habitat, Amer Bouaziz, a indiqué que le coût du tronçon relatif au gouvernorat de Zaghouan est estimé à environ 850 millions de dinars, ce qui représente 50 % du coût total de la route estimée à 1700 millions de dinars.

Ce premier tronçon prévoit l’aménagement de 31 passages d’un ensemble de 78, la réalisation de 07 ponts sur un ensemble de 14, et de 04 échangeurs, au niveau de la centrale électrique à Smenja, les entrées Nord et Sud de la ville de Fahs, et un autre à Nadhour, ainsi que la construction d’une aire de repos à el-Fahs.

Il a ajouté que l’entreprise BTP chargée de la réalisation des travaux allait démarrer prochainement, signalant que ce projet va développer le réseau des routes, contribuer à redynamiser l’activité économique et à limiter l’encombrement routier dans la région.

Gnetnews