Tunisie : Tout sera fait « pour obliger le pouvoir du fait accompli à libérer Bhiri »

Rached Ghannouchi et Mondher Ounissi, respectivement président d’Ennahdha, et membre du bureau exécutif du mouvement, se sont rendus hier soir, lundi, en visite à l’épouse de Noureddine Bhiri, Saïda Akremi.

Cette visite vise à lui témoigner leur compassion et à s’enquérir du grave état de santé de Bhiri, plus d’un mois après son enlèvement, et sa séquestration, et la grève de la faim qu’il observe depuis, indique un communiqué paru sur la page officielle Facebook, de Rached Ghannouchi.

Cette visite était une occasion « pour réaffirmer la nécessité d’activer toutes les formes militantes et légales pour obliger le pouvoir du fait accompli à libérer Noureddine Bhiri », selon la même source.

Gnetnews