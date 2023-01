Tunisie : Trois ministÃ¨res annoncent un jour de vacance exceptionnel

Tunisie : Trois ministères annoncent un jour de vacance exceptionnel

Les ministères de l’Éducation ; de la Formation professionnelle et de l’Emploi, ainsi que de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annoncent, ce mardi 24 janvier 2023, dans un communiqué conjoint, un jour de vacance exceptionnel, le samedi 28 janvier, au profit des élèves, étudiants et apprenants.

A noter que les écoles, collèges et lycées seront aménagés en bureaux de vote, pour accueillir les électeurs le dimanche 29 janvier 2023, date du second tour des législatives, qui auront lieu dans 131 circonscriptions.

Gnetnews