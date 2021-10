Tunisie : trois morts et d’importants dégâts matériels dans les pluies diluviennes de ce week-end

Trois personnes ont trouvé la mort dans le Grand-Tunis et à Kasserine, dans les pluies diluviennes qui se sont abattues ce week-end sur les différentes régions de Tunisie.

Un corps a été repêché dimanche soir, d’un jeune de 24ans, au niveau d’un cours d’eau de Borj Chakir (gouvernorat de Tunis), après avoir été emporté par les eaux dans sa voiture.

Les équipes de protection civile avaient repêché dimanche, deux corps, dont le véhicule (un camion léger) a été submergé et emporté par les eaux au niveau d’Oued Ayoun, dans la région de Bou Lahnache, de la délégation de Tala (gouvernorat de Kasserine), selon la protection civile.

Ces précipitations torrentielles qui sont arrivées, après une longue période de sécheresse, ont fait d’importants dégâts, au niveau de l’infrastructure, des habitations et des locaux, tous types confondus.

Les équipes de protection civile ont dû intervenir dans plusieurs endroits pour évacuer des personnes bloqués par les eaux, débloquer des véhicules, et rétablir la circulation.

Des logements, commerces et routes ont été submergés par les eaux pluviales, ce qui a nécessité l’intervention de la protection civile pour assurer les opérations de pompage.

Les services de la protection civile recommandent aux véhicules et piétons de s’éloigner des zones d’accumulation des eaux et de ne pas se hasarder et traverser les oueds, et les cours d’eau en crue.

Les précipitations vont se poursuivre ce lundi, à travers le pays, et la vigilance devra être de mise.

Gnetnews