Tunisie : Trois partis appellent Ã  l’annulation des rÃ©sultats du 1er tour des lÃ©gislatives

Tunisie : Trois partis appellent à l’annulation des résultats du 1er tour des législatives

La coalition Soumoud, le parti de la voie démocratique et sociale (al-Massar) et le parti socialiste réclament « l’annulation des résultats du 01er tour des élections législatives du 17 décembre, et l’arrêt de l’opération électorale dans son intégralité, laquelle donnera lieu à une assemblée parlementaire non-représentative et illégale, et coûtera des charges financières supplémentaires à la collectivité nationale, ce qui contribuera, davantage, à la dilapidation e l’argent public ».

Les partis en question « condamnent avec fermeté », dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, « la poursuite par le chef de l’Etat, du discours de la menace et de l’intimidation, tout en semant la terreur et en divisant les citoyens, en faisant pressions sur les appareils sécuritaire, et en s’ingérant dans la justice, pour viser toute voix discordante, ou critique de son processus à travers l’incitation contre les organisations et les partis politiques, ce qui instaure un climat tendu auprès du peule tunisien enclin à la paix et à la sérénité ».

Les trois partis annoncent « leur intention de se lancer dans des concertations ouvertes avec les composantes de la mouvance démocratique, sociale, et républicaine, parmi les personnalités nationales et les organisations de la société civile, ainsi que les organisations populaires, de défense des droits de l’homme, de la jeunesse, féminines, économiques, sociales et culturelles, en vue d’arrêter le processus du 25 juillet, d’œuvrer à unifier le rang national sociale-démocrate, via un dialogue sérieux et responsable entre ses différentes composantes, comme un pas nécessaire pour construire une alternative républicaine de salut, sans revenir au dispositif de l’avant 25 juillet 2021 ».

Les partis signataires affirment que « la crise générale dans le pays, exige de tous, de surmonter les calculs partisans et personnels, et d’éliminer tous les obstacles entravant l’instauration d’un pôle républicain fédérateur, à teneur sociale, en mesure de débarrasser le pays du pouvoir personnel, et d’en préserver la souveraineté nationale ».

