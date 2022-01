Tunisie : Tunisair compte 7 000 agents pour 20 avions, la STEG dans l’incapacité de payer la « Sonatrach »

Les coûts liés aux agents (en particulier les salaires) affectent significativement la compétitivité de Tunisair, qui compte 7 000 agents pour seulement 20 avions en exploitation, par rapport aux normes internationales qui fixent un nombre maximum de 80 à 100 agents par avion, selon le rapport sur les entreprises publiques publié récemment, par le ministère des Finances.

Le rapport indique que les charges salariales de la compagnie aérienne nationale ont augmenté de 12,8% en 2019 par rapport à 2018, puis ont diminué de 11,6% en 2020 par rapport à 2019. Le rapport impute l’évolution des charges du personnel des entreprises publiques, dont Tunisair, au cours de la période 2018-2020 à la conclusion de conventions sociales portant sur les majorations salariales, ainsi que les avantages en nature.

Le déficit enregistré en matière de couverture du coût lié au tarif fixe et les dettes non recouverts auprès des clients pèsent encore sur la situation financière de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, selon le même rapport.

Ces difficultés font que la STEG soit dans l’incapacité de remplir ses engagements envers ses fournisseurs de gaz, notamment la société algérienne « Sonatrach », indique-t-il.

L’entreprise souffre également, selon le même rapport, de dettes dues par ses clients dans les secteurs public et privé. La dette était estimé en 2020 à 2020 millions de dinars, dont 1 099 millions auprès du secteur privé et 951 millions auprès de l’Etat et des entreprises publiques, malgré la régularisation opérée par le ministère des Finances en 2020, à travers l’injection d’un montant de 150 millions de dinars dans l’entreprise.

Les dettes du transporteur national sont estimées à 2142,6 millions de dinars en 2020, contre 1954,5 millions de dinars en 2019, selon le document du ministère des Finances.

