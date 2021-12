Tunisie : Tunisair prÃ©voit des dÃ©parts Ã  la retraite anticipÃ©e et la suppression de destinations non rentables (Chili)

Tunisie : Tunisair prévoit des départs à la retraite anticipée et la suppression de destinations non rentables (Chili)

Le Président directeur Général de Tunisair, Khaled Chili, a évoqué hier soir, jeudi 23 décembre, « le plan de restructuration de la compagnie, qui sera adopté pour sauver Tunisair et la sortir de sa crise ».

Dans une déclaration médiatique, relayée par Mosaïque, en marge de la livraison de l’avion Airbus, A320 neo, Chili a indiqué que le plan de sauvetage repose fondamentalement sur un plan d’assainissement financier, en augmentant le capital, et en réévaluant le patrimoine de la compagnie, avec « l’éventualité de privatiser certains biens, non essentiels à l’exploitation ».

Le plan consiste aussi à rentabiliser la compagnie, en renonçant aux lignes, destinations, non rentables, et en focalisant sur les lignes rentables, en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise, a-t-il indiqué en substance.

Il s’agit aussi d’œuvrer à rétablir la confiance des clients, à travers le développement des services et le renouvellement de la flotte d’avions.

Ce programme de restructuration consiste, également, à promouvoir les ressources humaines, à travers « la formation et le recours à de jeunes compétences, et alléger les charges de la compagnie à travers des départs à la retraite anticipée ». Des concertations avec le partenaire social auront lieu, à cet effet, afin de permettre à la compagnie d’être plus compétitive, a fortiori que l’accord Open sky, sera signé prochainement.

Une nouvelle politique de maîtrise des dépenses sera, également, adoptée, consistant à changer les services, et à réduire le nombre d’avions, en utilisant un seul type, soit les appareils 320 et 330, en vue de réduire les frais de maintenance et de formation des pilotes.

