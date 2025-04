Tunisie/UE: Ibrahim Bouderbala reçoit une délégation du Parlement européen

Ce lundi 28 avril 2025, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu au palais du Bardo une délégation du Parlement européen composée des députés italiens Giorgio Gori, rapporteur permanent chargé du dossier tunisien au sein de la commission des affaires étrangères, et Ruggero Razza, président du groupe de relations avec les pays du Maghreb. Le duo était accompagné de Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de saluer la solidité des relations entre la Tunisie et l’Union européenne, fondées sur une proximité géographique, un passé commun et consolidées par une coopération multiforme dans les domaines économique, commercial, culturel et académique.

Les discussions ont porté sur les défis communs, notamment ceux liés à la sécurité et à la stabilité dans la région méditerranéenne. La question de la migration irrégulière, ainsi que la lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains, ont occupé une place centrale, les deux parties plaidant pour des solutions respectueuses des considérations humanitaires.

Le dossier palestinien a également été abordé. Les interlocuteurs ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien, et ont insisté sur le rôle que pourrait jouer l’Union européenne pour peser sur la scène internationale.

Ibrahim Bouderbala a mis en avant l’importance de la visite de la délégation européenne, qu’il a qualifiée de « signe fort » en faveur du renforcement des liens entre la Tunisie et ses partenaires européens. Il a rappelé la création d’un groupe parlementaire de coopération Tunisie-UE et a présenté les principales transformations politiques en Tunisie, notamment l’adoption de la Constitution du 25 juillet 2022, garantissant les libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression et de la presse.

Sur le plan migratoire, le président du Parlement tunisien a réaffirmé l’attachement de la Tunisie aux conventions internationales, appelant à l’adoption d’une approche régionale impliquant à la fois l’Europe et les pays du sud de la Méditerranée. Il a également salué les initiatives italiennes dans ce domaine.

Concernant la situation en Palestine, Bouderbala a dénoncé les « crimes de guerre » et « les actes de génocide » subis par les Palestiniens, appelant l’Union européenne à jouer un rôle plus actif pour mettre fin à l’impunité d’Israël.

De leur côté, Giorgio Gori et Ruggero Razza ont souligné l’importance de revitaliser les relations parlementaires entre la Tunisie et l’Union européenne, notamment après une période de recul. Ils ont insisté sur la nécessité d’un travail commun pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et faciliter l’accès légal à l’Europe.

Enfin, les députés européens ont salué la coopération tuniso-italienne, illustrée par la présence d’entreprises italiennes en Tunisie et par de nombreux accords bilatéraux, tout en exprimant leur volonté de renforcer davantage cette dynamique.

