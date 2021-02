Tunisie : Un calendrier pour la mise en exécution des décisions de démolition à Carthage

Le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallegue, a présidé ce mercredi 24 février une réunion consacrée à l’examen d’une assistance à la municipalité de Carthage pour mettre en exécution les décisions de démolition, et la préservation des monuments de Carthage contre les violations récurrentes.

La réunion à laquelle ont pris part notamment des députés de l’Assemblée, le maire de Carthage, le directeur général de l’Institut national de patrimoine, le délégué et le chef de district de police de Carthage et autres… a convenu d’établir un calendrier pour traduire dans les faits, les décisions prises contre les contrevenants, « au nom du principe d’égalité entre tous et de la non-discrimination », indique un communiqué du gouvernorat de Tunis.

Il a été aussi décidé d’accélérer la préparation des dossiers d’expropriation pour l’intérêt général, inhérents aux terres archéologiques.

Un soutien sera, par ailleurs, assuré à la commune de Carthage et à l’Institut national de Patrimoine dans le cadre des campagnes de propreté et d’entretien des sites archéologiques.

Gnetnews