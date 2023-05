Tunisie : Un calme qui cache des pluies orageuses, ce jeudi 11 Mai

Le temps en apparence calme de ce matin, cache des pluies éparses et orageuses dans les régions Ouest du Nord et du Centre, lesquelles sont parfois, intenses, avec chute de grêle à des endroits limités.

Les précipitations engloberont, progressivement, certaines délégations Est, prévoit le premier bulletin météo de ce jeudi 11 Mai.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes.

Les températures sont stationnaires. Les maximales seront comprises entre 19 et 25° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 26 et 32° dans le reste des régions.

Gnetnews