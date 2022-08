Tunisie : Un cente d’accueil des femmes violentÃ©es ouvrira bientÃ´t ses portes

Tunisie : Un cente d’accueil des femmes violentées ouvrira bientôt ses portes

Le délégué régional du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance, et des séniors au gouvernorat de Tataouine, Mohsen Rahal, a annoncé que le centre chargé de l’accueil des femmes battues, allait ouvrir ses portes pendant les tous prochains jours.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable régional a indiqué que ce centre va abriter, dans un premier temps, douze lits ; le séjour de la femme violentée en son sein ne devrait pas dépasser les 20 jours.

C’est la période que requièrent les procédures juridiques avec les autorités sécuritaires, pour traiter les volets sociaux, judiciaires et familiaux, la protéger, tenter de la réintégrer dans sa famille et parvenir à des solutions appropriées à son cas.

Ce centre, premier du genre au Sud-est et destinée à la femme battue dans les gouvernorats de Tataouine et Médenine, protégera la femme et ses enfants de l’abandon, lorsqu’elle sera rejetée par sa famille et la société.

La création de ce centre est le fruit d’un accord conclu entre le ministère et la délégation régionale de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), en collaboration avec la société civile.

Gnetnews