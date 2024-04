Tunisie : Un CMR décide la création de cinq chambres de Commerce et d’Industrie

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mercredi 17 avril, à la Kasbah, un Conseil ministériel restreint sur la situation des chambres de commerce et d’industrie, en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, de l’Industrie, du Commerce, de l’Equipement et de l’Habitat, du Tourisme, ainsi que du Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes entreprises.

Le chef du gouvernement a souligné, en prélude, l’importance des chambres de commerce et d’industrie dans le tissu économique et dans le développement de l’Investissement. Comme il a appelé à améliorer, davantage, le climat des affaires, et à servir les intérêts économiques de l’ensemble des acteurs et intervenants, à travers le réexamen de la situation des différentes chambres de commerce et d’industrie, relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

La ministre du Commerce a présenté un exposé sur le classement juridique desdites chambres, et le rôle qui leur est dévolu, à l’instar de la relance de l’initiative, de l’investissement et du développement économique, outre les évolutions qu’elles ont connues depuis leur création.

Elle a, par ailleurs, présenté les priorités de la prochaine étape, en relation avec leur réorganisation et leur gouvernance, et la manière la prestation pourrait être développée, comme organismes de soutien des entreprises économiques.

Après discussions, le CMR a décidé d’amender les suivants décrets réglementaires :

*Création de cinq nouvelles chambres, en en fixant la nomination, en cohérence avec la nouvelle répartition régionale de la Tunisie, conformément à la constitution ;

*Révision du mode d’organisation et de gestion des chambres de Commerce et d’Industrie ;

*Révision des procédures et conditions de l’élection des organismes de gestion desdits chambres.

Gnetnews