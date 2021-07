Tunisie : Un confinement gÃ©nÃ©ral dÃ©crÃ©tÃ© dans le Grand Sfax jusquâ€™au dimanche 25 juillet

Tunisie : Un confinement général décrété dans le Grand Sfax jusqu’au dimanche 25 juillet

Un confinement général a été décrété dans les délégations du Grand-Sfax (Sfax-Ville, Sfax-Sud, Sfax-Ouest, Thyna, Sakiet Ezzit, et Sakiet Edeyer), à compter d’hier mercredi 21 juillet, jusqu’au dimanche 25 juillet, en vertu d’une décision du gouverneur.

Dictée par une forte propagation du virus, et un taux d’incidence très élevé, compris entre 400 et 1000 contaminations pour 100 mille habitants, cette décision interdit la circulation entre les délégations, excepté ceux qui se déplacent pour motif d’approvisionnement en produits vitaux, alimentaires et médicaux, etc.

Les espaces commerciaux seront fermés pendant le confinement, à l’exception des commerces des denrées alimentaires et des équipements médicaux. Idem pour les parcs et les espaces de loisirs. Les rassemblements et les fêtes publiques et privées seront suspendus, ainsi que la fréquentation des lieux de culte.

Parallèlement, un confinement ciblé sera instauré dans les autres délégations du gouvernorat (Jbeniana, el-Amra, el-Hancha, Menzel Chaker, Aguereb, Bir Ali Ben Khelifa, el-Skhira, el-Ghriba et Kerkennah), jusqu’au 31 juillet.

Gnetnews