Tunisie : Un Conseil ministÃ©riel planche sur la promotion du tourisme de croisiÃ¨re

Tunisie : Un Conseil ministériel planche sur la promotion du tourisme de croisière

Un conseil ministériel sur le tourisme de croisière s’est tenu hier, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Kasbah.

Le Conseil a écouté un exposé sur les activités du tourisme de croisière en Tunisie, lesquelles reposent sur six ports de plaisance, accueillant environ 2500 bateaux de croisière étrangers/ an ; outre plus de 200 marines situées tout au long du littoral, ce qui fait de ce secteur un attribut du tourisme tunisien, et l’un des principaux piliers de sa diversification, rapporte la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Le Conseil a procédé à un état des lieux sur le tourisme de croisière en Tunisie, ainsi que les principaux problèmes auxquels il se heurte en termes réglementaire, institutionnel, technique et de gouvernance.

Il était aussi question des principales solutions proposées pour surmonter tous les problèmes, à travers la mise en place d’une stratégie nationale visant le développement de ce secteur névralgique, laquelle devrait reposer, essentiellement, sur le développement des aspects organisationnel, institutionnel et législatif.

Il s’agit aussi de développer la formation de manière à ce qu’elle englobe la navigation de croisière, le développement des activités, services et infrastructures, outre l’institution de mesures d’incitation afin de rendre le secteur plus compétitif, de promouvoir l’aspect communicationnel, et de créer des manifestations à même d’avoir un rayonnement régional et international.

Gnetnews