Tunisie : Un Conseil ministériel planche sur les difficultés entravant l’entrée en exploitation du RFR

Un Conseil ministériel restreint a planché hier, jeudi 02 Mars, à la Kasbah, sur le projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR) dans le Grand-Tunis.

Tenu sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, « le CMR a écouté un exposé sur l’état d’avancement du projet du RFR, d’autant que les essais techniques des systèmes ont été menés à leur terme, et les travaux de la ligne E achevés ».

Les équipements, édifices et systèmes ont été, par ailleurs, mis à la disposition de la SNCFT, outre la validation du système de sécurité de l’ensemble des composantes de la ligne E, indique la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Le Conseil ministériel a passé en revue « les principales solutions et hypothèses proposées, en vue de surmonter les écueils empêchant le parachèvement des travaux, et l’entrée en exploitation des lignes E et D, d’autant qu’elles contribueront à développer le dispositif du transport ferroviaire, et à assurer le déplacement de 600 mille passagers/ jour dans le Grand-Tunis.

Le ministre du Transport avait annoncé, le 20 février dernier, que la ligne E du réseau ferroviaire rapide (RFR) en était à sa dernière phase expérimentale, en vue de son entrée en exploitation. C’était lors d’une visite à la station de Bougatfa, à bord d’un train qui sera déployé sur la ligne en question.

Gnetnews