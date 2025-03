Tunisie : Un Conseil ministériel pour le suivi des projets de coopération et la participation à l’Expo 2025 au Japon

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mardi 18 mars 2025 un conseil ministériel restreint au palais du gouvernement à la Kasbah. La réunion a porté sur l’état d’avancement des projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale et financière, ainsi que sur les préparatifs de la participation tunisienne à l’Exposition universelle Expo 2025, prévue à Osaka-Kansai, au Japon.

Lors de cette séance, Kamel Maddouri a insisté sur l’importance d’accélérer l’exécution des projets financés par des partenaires internationaux et de renforcer les partenariats multilatéraux. Il a rappelé que l’année 2025 a été placée sous le signe du « renforcement du multilatéralisme et de la coopération avec le système des Nations Unies », conformément aux orientations du président de la République. Dans cette optique, il a appelé à diversifier les sources de financement et à optimiser l’utilisation des ressources disponibles pour répondre aux priorités nationales et aux impératifs de souveraineté.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’identifier les secteurs et projets prioritaires et de garantir une mise en œuvre efficace des initiatives financées à l’échelle internationale. Il a exhorté les administrations concernées à éviter tout retard susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires.

S’agissant de l’Expo 2025, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 sous le thème « Concevoir un avenir meilleur pour améliorer la vie des communautés », Kamel Maddouri a mis en avant l’opportunité que représente cet événement pour promouvoir l’image de la Tunisie à l’échelle mondiale. Il a assuré que tous les moyens logistiques, techniques et financiers ont été mobilisés afin de garantir une présence marquante du pays, en adéquation avec les objectifs du développement durable 2030.

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un rapport sur l’état d’avancement de la coopération financière internationale, révélant une amélioration notable du taux de décaissement des fonds alloués aux projets. Ce taux a atteint 45 % en 2024, contre 38 % en 2023, grâce à l’adoption de nouvelles mesures accélérant la mise en œuvre des grands projets publics.

Pour sa part, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a exposé les préparatifs en cours pour la participation tunisienne à l’Expo 2025. Il a souligné que l’événement rassemblera environ 170 pays et organisations internationales et devrait accueillir près de 30 millions de visiteurs. La Tunisie mettra en avant son savoir-faire dans les domaines de l’innovation, des sciences et des technologies à travers un pavillon conçu pour allier patrimoine et modernité, en s’appuyant sur des technologies immersives.

Le conseil ministériel a conclu ses travaux en appelant à finaliser les dispositions techniques et organisationnelles pour assurer la réussite de la participation tunisienne à l’Expo 2025. Il a également insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les ministères concernés pour garantir l’efficacité et la rentabilité des projets financés dans le cadre de la coopération internationale.

