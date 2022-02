Tunisie : Un dÃ©but de semaine calme mais froid, attention au vent Ã  Hammamet

Tunisie : Un début de semaine calme mais froid, attention au vent à Hammamet

Les conditions météorologiques sont marquées en ce début de semaine par la persistance d’un temps stationnaire, avec des nuages passagers qui s’amoncelleront dans le ciel, dans la plupart des régions. Ils seraient, par moment, denses au Nord.

Dans son premier bulletin Météo de la journée, l’INM met en garde ce lundi 07 février, contre un vent atteignant 70 km/ heure.

Sa violence requiert la vigilance près des Côtes Nord et dans le Golfe d’Hammamet.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, la mer serait agitée à fortement agitée.

Les températures seraient en légère baisse, avec des maximales comprises entre 14 et 18° au Nord et sur les hauteurs, et entre 18 et 22° dans le reste des régions.

Gnetnews