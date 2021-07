Tunisie : Un début de semaine caniculaire, les températures atteindraient les 46°

Ce début de semaine est marqué par une hausse des températures, avec des maximales oscillant entre 33 et 37° dans les régions côtières, et entre 39 et 44° dans le reste des régions.

Le mercure grimpera localement à 46° dans le Sud, avec des coups de sirocco.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit un ciel peu nuageux dans la plupart des régions ; les nuages s’intensifient progressivement l’après-midi sur les hauteurs Ouest ; ils seront accompagnés de pluies éparses et orageuses.

Les vents sont globalement modérés, avec une vitesse atteignant 40 km/ heure près des côtes…

La mer sera agitée au Nord, et houleuse sur les Côtes Est.

