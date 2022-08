Tunisie : Un dÃ©but de semaine marquÃ© par des perturbations mÃ©tÃ©orologiques

Tunisie : Un début de semaine marqué par des perturbations météorologiques

L’automne commence à se manifester par son ciel gris et ses intempéries successives.

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par des perturbations, avec des nuages passagers dans la plupart des régions, qui seront par moments, denses au Nord, et les régions côtières Est.

Des pluies éparses et orageuses, avec l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités sont, également, prévues ce lundi 22 août 2022.

Des vents violents continuent à souffler près des côtes ; les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche.

La mer est très agitée au Nord et dans le golfe d’Hammamet, et agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures demeurent inchangées, allant de 29 à 34° an Nord, sur les hauteurs et les régions côtières, et entre 35 et 39° dans le reste des régions.

Gnetnews