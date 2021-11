Tunisie : Un décret présidentiel supprime le ministère des affaires locales

Un décret Présidentiel n° 2021-197 du 23 novembre 2021, portant suppression du ministère des affaires locales, et transfert de ses attributions et rattachement de ses structures centrales et régionales au ministère de l’intérieur, vient de paraitre dans la dernière édition du Journal Officiel.

Le nouveau texte supprime le ministère des affaires locales et transfère ses attributions au ministère de l’intérieur. Ses structures centrales et régionales y sont, également, rattachées.

La Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et le Centre de formation et d’appui à la décentralisation sont placés sous la tutelle du ministère de l’intérieur, indique le même décret. Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 11 octobre 2021.

Gnetnews