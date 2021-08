Tunisie : Un dÃ©putÃ© suspendu empÃªchÃ© de se rendre en France, le Courant dÃ©mocrate dÃ©nonce une dÃ©cision abusive

Tunisie : Un député suspendu empêché de se rendre en France, le Courant démocrate dénonce une décision abusive

Le député du bloc démocratique et du Courant démocrate pour la circonscription de France 2, Anouar Ben Chahed, a été interdit, hier dimanche 15 août, de rejoindre Marseille, où réside sa famille.

Le Courant démocrate dénonce cette « mesure abusive » qui est intervenue « sans décision judiciaire ou administrative, et même pas un soupçon, mais suite à une simple « consultation », du ministère de l’Intérieur ».

Le parti exprime son attachement aux droits constitutionnels de l’ensemble des citoyens, dont le droit à la circulation, et ses dispositions à toutes les formes de militantisme, pour les préserver.

Le Courant démocrate dénonce « l’atteinte collective, par la calomnie ou la privation des droits constitutionnels, contre des catégories ou professions déterminées, ce qui transforme la guerre contre la corruption, d’un objectif commun à un moyen sélectif pour la vindicte et le règlement des comptes, selon une logique populiste attentant aux attributs de l’État, et à l’autorité de la loi, sans aucune profondeur réformatrice ».

Le parti appelle « au respect de l’indépendance de la justice et à s’en tenir à la loi, afin que les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet sans feuille de route, ne se transforment en dérive constitutionnelle, et en une monopolisation grave des pouvoirs et des décisions ».

