Tunisie : Un dialogue social sous l’égide de l’ONU à partir du 2ème semestre de 2023

Le président de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, a reçu hier, jeudi 06 avril 2023, la cheffe du bureau de l’organisation internationale de travail (OIT) pour les pays du Maghreb arabe, Rania Bekhazi, en présence de membres du bureau exécutif.

La rencontre a porté sur « les moyens de consolidation du dialogue social, sur le double plan régional et sectoriel, entre les trois partenaires sociaux (Ndlr : gouvernement, patronat et syndicat), lequel fera l’objet d’un nouveau projet sous l’égide de l’organisation des Nations-Unies en Tunisie, à compter du 2ème semestre de 2023.

Il a été, par ailleurs, question de l’état d’avancement des projets et programmes menés par le bureau de l’OIT en Tunisie, de concert avec le gouvernement et les partenaires sociaux, en matière de dialogue social, d’emploi, de création de projets, de couverture sociale, de migration et de projets de développement régional.

Gnetnews