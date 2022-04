Tunisie : Un diner diplomatique pour promouvoir le tourisme, le rôle des Tunisiens de l’étranger reste crucial !

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé « l’important rôle que joue la diplomatie touristique en matière de promotion de la destination tunisienne, de polarisation des investisseurs et de contribution au rapprochement entre les peuples ».

Intervenu hier dimanche 24 avril au diner, organisé en l’honneur des chefs de missions diplomatiques, à l’initiative de la fédération tunisienne des restaurants touristiques, à l’hôtel de ville de Tunis, il a souligné « le rôle important joué par la diplomatie en matière de redynamisation de l’activité touristique, de relance de l’investissement dans le secteur, de l’appui des professionnels et de la commercialisation de l’image de la Tunisie à l’étranger ».

Le tourisme a amorcé sa reprise progressive, et a un besoin pressant de la conjugaison des efforts afin qu’il retrouve sa place réelle, a-t-il souligné.

Belhassine a dit compter sur les ambassadeurs et les missions diplomatiques pour promouvoir l’image réelle de la Tunisie, en tant que destination touristique.

Le ministre a relevé, par ailleurs, « le rôle crucial des Tunisiens de l’étranger, en matière de promotion de la destination Tunisie, et ce qu’elle recèle en termes d’attributs culturels, et touristiques, étant une courroie de transmission entre leur pays natal et leurs pays d’accueil à l’étranger ».

Ce diner a été organisé à l’initiative de la fédération tunisienne des restaurants touristiques, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de la maire de Tunis et du gouverneur de Tunis.

Gnetnews