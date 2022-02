Tunisie : Un don italien de 10 millions d’euros pour acheminer l’eau aux Ã©coles du milieu rural (ministre)

Tunisie : Un don italien de 10 millions d’euros pour acheminer l’eau aux écoles du milieu rural (ministre)

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a coprésidé, lundi 21 février, avec le ministre de l’Agriculture, en présence de l’ambassadeur italien, le coup d’envoi de la distribution d’équipements et de matériels roulants aux délégations régionales de l’éducation, en vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable, dans le cadre d’un projet de lutte contre l’abandon scolaire.

Dans une déclaration médiatique, relayée par Shems, il a indiqué que 200 écoles non raccordées au réseau d’approvisionnement en eau potable, avaient vu leurs problèmes résolus, alors que 261 autres établissements allaient être ravitaillés en eau via un programme de coopération italien. Un don de 10 millions d’euros sera accordé à la Tunisie, en vertu de ce programme, qui sera remboursé sur une période de 62 ans, et avec une période de grâce de 54 ans, sans intérêts.

Cette donation permettra d’approvisionner toutes les écoles par l’eau potable.

La Tunisie compte 2465 écoles en milieu rural, dont 1415 établissements ne sont pas raccordés au réseau national de distribution de l’eau.

Le projet italien permettra d’acheminer l’eau potable, à travers 60 tracteurs-citernes, et 60 équipements agricoles, qui seront distribués aux délégations régionales, selon les besoins, en prime les gouvernorats de Jendouba, Kairouan, Sidi Bouzid et Siliana.

Il a ajouté que la Tunisie allait recevoir au mois de Mars, 95 bus dotés de 32 sièges, en vue de résoudre une partie des difficultés du transport scolaire des élèves.

Le projet permettra, également, de mettre à disposition la collation scolaire, à travers 14 camions de transport de denrées alimentaires, outre l’appui logistique, moyennant trois unités mobiles d’entretien de véhicules, ainsi qu’une unité de remorquage et de transport des véhicules.

Gnetnews