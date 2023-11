Tunisie : Un ex-ministre des Affaires sociales et d’anciens DG devant la chambre d’accusation

L’observatoire Raqabah annonce la comparution d’un ancien ministre des Affaires sociales, ainsi que d’anciens directeurs généraux devant la chambre d’accusation dans des affaires de corruption, liées à la désignation de vagues d’attachés sociaux au cours des années de 2017, 2018 et 2019.

Raqabah fait savoir, ce jeudi 09 novembre, dans un communiqué, « avoir été prévenu par le juge d’instruction au pôle judiciaire économique et financier, de la décision de la clôture de l’enquête dans les deux affaires liées, à de grandes failles, soupçons de corruption et malversation, dans la désignation de vagues d’attachés sociaux pendant les années 2017, 2018 et 2019 ».

L’observatoire avait déposé plainte le 30 Juin 2021, contre l’ancien ministre des Affaires sociales, et des directeurs généraux de l’Office des Tunisiens à l’étranger aux responsabilités à cette date.

Il a été ainsi décidé de faire comparaître l’ex-ministre et les anciens directeurs généraux devant la chambre d’accusation, « pour avoir commis le crime d’exploitation par un fonctionnaire public de sa qualité, pour faire profiter indûment, autrui ; atteinte à l’administration, et violation des procédures appliquées à de telles opérations, pour réaliser un avantage et porter préjudice, comme le prévoit les articles 96 et 98 du code des procédures pénales. »

Gnetnews