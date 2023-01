Tunisie : Un groupement syndical de l’UGTT recommande la grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale dans la fonction publique

Tunisie : Un groupement syndical de l’UGTT recommande la grève générale dans la fonction publique

Le groupement de la fonction publique de l’UGTT recommande à la commission administrative nationale de décréter « une grève générale dans la fonction publique, dans le cas où les revendications légitimes ne sont pas satisfaites ».

Le département syndical rejette « tout report supplémentaire de l’application de l’accord du 06 février 2021, et s’attache à son application, conformément aux délais inscrits dans l’accord du 14 septembre 2022, signé par le gouvernement et la centrale syndicale ».

Le groupement annonce son intention d’entamer des mouvements contestataires dans tous les secteurs de la fonction publique, à condition qu’ils soient couronnés par un rassemblement à la place du gouvernement à la Kasbah, et appelle le bureau exécutif à en fixer la date.

L’organisation considère que les circulaires 20 et 21 représentent une atteinte au droit de négociation et à sa crédibilité, et déplore la dégradation des conditions sociales du peuple tunisien, en termes de pénurie de produits de base, d’inflation sans précédent, de dégradation du pouvoir d’achat, et de pauvreté rampante, et dénonce le renoncement de l’Etat à son rôle social.

Gnetnews