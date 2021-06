Tunisie : Un hÃ´pital de campagne sera installÃ© Ã  Zaghouan, oÃ¹ lâ€™incidence du virus est de 415,2 cas sur 100 mille habitants

Tunisie : Un hôpital de campagne sera installé à Zaghouan, où l’incidence du virus est de 415,2 cas sur 100 mille habitants

Le gouvernorat de Zaghouan annonce la création ce mercredi 23 juin d’un hôpital de campagne, doté de 35 lits d’Oxygène, face à une situation épidémique dans la région de plus en plus critique.

Une réunion s’est tenue ce matin au siège du gouvernorat, sous la présidence du gouverneur, Salah Mtiraoui, pour choisir le lieu approprié à même d’abriter cet hôpital destiné à la prise en charge des malades Covid+.

Le choix a été porté sur le centre de formation professionnelle de la région.

Zaghouan fait partie aux côtés de Kairouan, Béjà et Siliana, des 04 gouvernorats, où le niveau d’alerte épidémique est extrêmement élevé, avec une incidence de la pandémie de 400 cas sur 100 mille habitants, 415,2 plus précisément, et où un confinement total est décrété depuis dimanche dernier à minuit.

