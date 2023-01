Tunisie : Un important projet pour restaurer les terres dÃ©gradÃ©es Ã  Bizerte, BÃ©jÃ  et Siliana (Agriculture)

Tunisie : Un important projet pour restaurer les terres dégradées à Bizerte, Béjà et Siliana (Agriculture)

Le ministère de l’Agriculture annonce le lancement du projet de promotion de l’investissement pour la restauration et la valorisation des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux privés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement forestier (PIF – Tunisie).

Ce programme vise à mobiliser des fonds en vue de diminuer le déboisement et la dégradation des forêts et en promouvoir la gestion durable.

Il a, également, pour objectifs la promotion de la foresterie, l’arboriculture, et l’agroforesterie communautaire. Il repose sur la conception et la mise en œuvre d’un mécanisme de financement innovant incitatif soutenant les investissements dans les plantations forestières, arboricoles et agro-forestières sur les terres privées dégradées.

Ce programme sera réalisé dans les gouvernorats de Bizerte, Béjà et Siliana, avec pour principaux bénéficiaires, les propriétaires privés des terres dégradées, limitrophes aux forêts. Les communautés de ces contrées en bénéficieront des retombées socio-économiques.Il sera financé par la banque africaine de développement (BAD).

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a mis au point par le biais de la direction générale des forêts, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGES. Celui-ci comprend toutes les dispositions et solutions susceptibles de mettre un terme aux éventuels risques environnementaux et sociaux, et de les surmonter.

Pour rappel, la Tunisie avait été sélectionnée, en tant que l’un des pays pilotes pour l’exécution de cette deuxième phase du projet.

